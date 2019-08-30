تدفق جمهور غفير إلى ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، لمؤازرة فريق النجمة ضد الترجي التونسي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش.

وامتلأت مدرجات ملعب المدينة الرياضية بالجماهير قبل ساعات من بداية اللقاء بين الفريقين، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية لأندية الأبطال لكرة القدم "كأس محمد السادس".

المصدر: "twitter.com/ADSportsTV"