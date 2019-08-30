شاهد.. جماهير النجمة اللبناني تشعل المدرجات قبل مواجهة الترجي التونسي
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تدفق جمهور غفير إلى ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، لمؤازرة فريق النجمة ضد الترجي التونسي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش.
وامتلأت مدرجات ملعب المدينة الرياضية بالجماهير قبل ساعات من بداية اللقاء بين الفريقين، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية لأندية الأبطال لكرة القدم "كأس محمد السادس".
جماهير #النجمة اللبناني تشعل المدرجات تزامناً مع انطلاق اللقاء أمام الترجي#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 30 августа 2019 г.
الآن عبر #أبوظبي_الرياضية 2#النجمة_الترجيpic.twitter.com/du5RfN0BrH
المصدر: "twitter.com/ADSportsTV"
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