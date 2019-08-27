نائب رئيس برشلونة يزف خبرا سارا لجماهير فريقه بشأن نيمار (فيديو)

أكد نائب رئيس نادي برشلونة، خافيير بورداس، أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع باريس سان جيرمان، من أجل إعادة البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وقال بورداس، عقب انتهاء مفاوضات مسؤولي "البارسا" مع سان جيرمان، وعودتهم إلى برشلونة، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا يوجد اتفاق بعد، لكن المفاوضات مستمرة بين الطرفين".

🚨🚨🚨🚨🚨 خافيير بورداس اداري برشلونة كان في الاجتماع اليوم : ليس هناك اتفاق ، نحن نتفاوض الآن ، "نحن قريبون".

pic.twitter.com/DwbDLV24Hr — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) August 27, 2019

وتابع: "نحن أقرب لحسم المفاوضات لصالحنا وعودة نيمار لملعب برشلونة من جديد".

⚠️ ¡OJO!



🗣️ Javier Bordas lo confirma: “No hay acuerdo por Neymar, pero estamos más cerca”https://t.co/E0SGto6T59pic.twitter.com/RAi8bcxUWa — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 27, 2019

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وأفادت تقارير إعلامية، بأن برشلونة عرض 170 مليون يورو على باريس سان جيرمان، مقسمة على دفعتين لضم نيمار، ووعدت إدارة الفريق الفرنسي بالرد على هذا العرض اليوم أو غدا الأربعاء على أقصى تقدير.

وكان وفد يتكون من بورداس، وإيريك أبيدال، السكرتير الفني لنادي برشلونة، وأوسكار جراو، المدير التنفيذي، قد حل ظهر اليوم في باريس، لتقديم العرض النهائي على سان جيرمان لضم نيمار.

المصدر: وكالات