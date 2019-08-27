سينضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار، للسلسلة الجديدة لمسلسل الجريمة الإسباني الشهير "La Casa de Papel" أو "بيت المال"، من خلال شخصية راهب برازيلي.

ففي وقت يتم الإعداد فيه لإطلاق الجزء الرابع من المسلسل، أعلن نيمار عبر حسابه في موقع "تويتر"، مشاركته في المسلسل، حيث كتب: "استطعت أن أحقق أحد أحلامي وأن أكون جزءا من مسلسلي المفضل، واليوم أستطيع أن أقدم لكم (الراهب) جواو"، في إشارة إلى الدور الذي سيتقمصه في المسلسل.

Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês !

Gracias @lacasadepapel !#LCDP3#nuevofichaje#lacasadepapelpic.twitter.com/fxwWieoP0N — Neymar Jr (@neymarjr) August 27, 2019

وتمكن المسلسل الإسباني من تحطيم الرقم القياسي في عدد المشاهدات حول العالم على مدار الأسبوع الذي سبق عرضه، حيث بلغ 34 مليون مشاهدة، ولم يقتصر الشغف بمسلسل الجريمة على النجم البرازيلي فقط، بل إن العديد من المشاهير حول العالم أعربوا عن إعجابهم به.

Confirmamos la presencia de Neymar en La Casa de Papel. Han resubido a Netflix dos episodios con él. Su aparición como ‘el monje Joao’ dura unos pocos segundos. pic.twitter.com/qAsWBPKPqG — David De las Heras (@David_Heras) August 27, 2019

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وتدور أحداث المسلسل، حول رجل غامض يلقب بـ "البروفيسور"، يقوم بالإعداد لأكبر عملية سرقة على الإطلاق بتجنيد 8 أشخاص.

وتقوم الفكرة على اقتحام دار سك العملة الإسبانية وطباعة 2.4 مليار يورو، مع البقاء هناك 11 يوما والتعامل مع 67 رهينة ونخبة من قوات الشرطة الإسبانية.

والمثير، أن إعلان نيمار مشاركته في المسلسل الإسباني، جاء في نفس اليوم الذي اتخذ فيه مسلسل انتقاله من باريس سان جيرمان إلى برشلونة منحى جديدا، بتقديم الفريق الكتالوني عرضه الأخير والنهائي.

المصدر: وكالات