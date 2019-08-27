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نيمار يعلن مشاركته في مسلسل "La Casa de Papel"

الرياضة

نيمار يعلن مشاركته في مسلسل
@neymarjr/Twitter.com
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سينضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار، للسلسلة الجديدة لمسلسل الجريمة الإسباني الشهير "La Casa de Papel" أو "بيت المال"، من خلال شخصية راهب برازيلي.

ففي وقت يتم الإعداد فيه لإطلاق الجزء الرابع من المسلسل، أعلن نيمار عبر حسابه في موقع "تويتر"، مشاركته في المسلسل، حيث كتب: "استطعت أن أحقق أحد أحلامي وأن أكون جزءا من مسلسلي المفضل، واليوم أستطيع أن أقدم لكم  (الراهب) جواو"، في إشارة إلى الدور الذي سيتقمصه في المسلسل.

وتمكن المسلسل الإسباني من تحطيم الرقم القياسي في عدد المشاهدات حول العالم على مدار الأسبوع الذي سبق عرضه، حيث بلغ 34 مليون مشاهدة، ولم يقتصر الشغف بمسلسل الجريمة على النجم البرازيلي فقط، بل إن العديد من المشاهير حول العالم أعربوا عن إعجابهم به.

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وتدور أحداث المسلسل، حول رجل غامض يلقب بـ "البروفيسور"، يقوم بالإعداد لأكبر عملية سرقة على الإطلاق بتجنيد 8 أشخاص.

وتقوم الفكرة على اقتحام دار سك العملة الإسبانية وطباعة 2.4 مليار يورو، مع البقاء هناك 11 يوما والتعامل مع 67 رهينة ونخبة من قوات الشرطة الإسبانية.

والمثير، أن إعلان نيمار مشاركته في المسلسل الإسباني، جاء في نفس اليوم الذي اتخذ فيه مسلسل انتقاله من باريس سان جيرمان إلى برشلونة منحى جديدا، بتقديم الفريق الكتالوني عرضه الأخير والنهائي.

المصدر: وكالات

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