غريزمان يكشف السر وراء طريقة احتفاله "البرّاقة" (فيديو)

كشف الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم برشلونة الإسباني الجديد بأنه قام بتقليد أسطورتي كرة القدم زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكرة السلة ليبرون جيمس، بعد تسجيله هدفين لفريقه أمس.

وقام غريزمان البالغ 28 عاما بتقليد ليبرون عندما رمى قصاصات ورقية ملونة (برّاقة) في الهواء لدى تسجيله الهدف الثاني، مشيرا إلى أن مصدر إلهامه لدى تسجيله كان ميسي، وقال في هذا الصدد "لقد رأيت ليو يسدد الكرة بهذه الطريقة في التمارين، فحاولت تقليده".

وأضاف: "أما بالنسبة إلى الاحتفال، فأنا أعشق ما يقوم به ليبرون، وبالتالي حاولت تقليده أيضا".

إقرأ المزيد

وكان غريزمان نجم مباراة فريقه بلا منازع في أول لقاء يخوضه على ملعب كامب نو، فبالإضافة إلى هدفيه الرائعين، ساهم بتمريرة حاسمة جاء منها الهدف الخامس في المباراة التي تغلب فيها برشلونة على ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5-2.

المصدر: أ ف ب