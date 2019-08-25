شاهد.. غريزمان يقود برشلونة للفوز أمام أنظار ميسي وسواريز

أنجز فريق برشلونة مهمته أمام ضيفه ريال بيتيس، بفوزه عليه (5-2)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتألق النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، بإحرازه هدفين متتاليين للفريق الكتالوني، في الدقيقتين (41 و50)، وذلك أمام أنظار زميليه في المدرجات، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، اللذين غابا عن هذا اللقاء بسبب الإصابة.

في حين تكفل بتسجيل الثلاثية الأخرى كل من زملاء النجم الفرنسي، كارليس بيريز، وجوردي ألبا، والتشيلي أرتورو فيدال، في الدقائق (56، 60، 77) على الترتيب.

أما ثنائية ريال بيتس، فقد حملت توقيع كل من، المهاجمين، الفرنسي الآخر نبيل فقير، ولورينزو مورن، في الدقيقتين (15 و79) على الترتيب.

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وحقق بذلك برشلونة، حامل اللقب، باكورة انتصاراته في الموسم الجديد لليغا، وتقدم إلى المركز التاسع، برصيد ثلاث نقاط.

بينما يتذيل ريال بيتيس قائمة الدوري، بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي.

المصدر: RT