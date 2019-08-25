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أتلتيكو مدريد يخرج من عنق الزجاجة (فيديو)

الرياضة

أتلتيكو مدريد يخرج من عنق الزجاجة (فيديو)
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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خرج فريق أتلتيكو مدريد بفوز بشق الأنفس من ملعب مضيفه ليغانيس، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واقتنص المهاجم البديل، فيكتور ماتشين بيريز "فيتولو"، هدف الفوز الوحيد لأتلتيكو مدريد، في الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

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وحقق أتلتيكو مدريد بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ويتقاسم صدارة الليغا مع إشبيلية، برصيد 6 نقاط لكل منهما.

في المقابل، يقبع ليغانيس في قاع ترتيب الليغا، بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي.

المصدر: RT

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