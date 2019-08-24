ريال مدريد يقع في مصيدة بلد الوليد (فيديو)

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل (1-1)، في عقر داره، أمام ضيفه بلد الوليد، العائد إلى الدوري الإسباني لكرة القدم، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، في الجولة الثانية لليغا.

وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف السبق للفريق الملكي، في الدقيقة 82. ورد عليه اللاعب، سيرجيو غوارديولا نافارو، بهدف التعادل للضيوف، في الوقت القاتل قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للقاء الذي جرى على ملعب "سانتياغو برنابيو".

واكتفى ريال مدريد بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل الذي هو بمثابة هزيمة بالنسبة له على أرضه وبين جماهيره، ليرفع بها رصيده إلى 4 نقاط، ويبقى في مركز الوصافة حتى الآن في جدول ترتيب الليغا، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما تقدم بلد الوليد إلى المركز الثالث، برصيد أربع نقاط أيضا، حتى الآن.

المصدر: وكالات