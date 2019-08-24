بايرن ميونخ يهزم شالكه بثلاثية "ليفا".. فيديو

قاد المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، فريقه بايرن ميونخ إلى الفوز على مضيفه شالكه (3-0)، اليوم السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

ووقع روبرت ليفاندوفسكي على ثلاثية "هاتريك" العملاق "البافاري"، في الدقائق (20 من ضربة جزاء، 50، و75) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "فيلتينس أرينا"، بمدينة غيلسنكيرشن.

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وحقق بايرن ميونيخ بذلك باكورة انتصاراته في الموسم الجديد لـ "البوندسليغا"، بعد سقوطه في مستهل مشوار الدفاع عن اللقب، في فخ التعادل (2-2) على أرضه وبين جماهيره، أمام هيرتا برلين العائد إلى دوري الأضواء، وتقدم إلى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

بينما مني شالكه بالهزيمة الأول، بعد تعادله في الجولة الافتتاحية مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ من دون أهداف، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات