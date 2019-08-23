بوروسيا دورتموند يقلب الطاولة على كولن (فيديو)

حول فريق بوروسيا دورتموند تأخره إلى فوز على مضيفه كولن (3-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأنهى كولن الشوط الأول لصالحه بهدف حمل توقيع لاعبه، دومينيك دريكسلر، في الدقيقة 29.، لكن رد دورتموند جاء قاسيا، فقد أحرز ثلاثة أهداف من دون رد عبر كل من، الإنجليزي جادون سانتشو، والمغربي أشرف حكيمي، والإسباني باكو ألكاسير، في الدقائق (70، 86، 94) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "راين إينرجي ستاديون".

وانفرد بوروسيا دورتموند، بعد هذا الفوز الثاني له على التوالي، بصدارة "البوندسليغا"، بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما مني كولن بالهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى خارج أرضه أمام فولفسبورغ (1-2)، في الجولة الافتتاحية للدوري.

المصدر: وكالات