بعشرة لاعبين.. ريال مدريد يفتتح موسمه بثلاثية ضد سيلتا فيغو (فيديو)

استهل ريال مدريد مشواره في "الليغا" بفوز صريح على مضيفه سيلتا فيغو 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ثلاثية النادي الملكي كل من الفرنسي كريم بنزيما والألماني توني كروس ولوكاس فاسكيز في الدقائق 12 و61 و80 على الترتيب، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد إيكير لوسادا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ولعب "الميرينغي" بعشرة لاعبين بعد تعرض لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش للطرد في الدقيقة 56 من عمر اللقاء عقب تدخل عنيف على أحد لاعبي فيغو.

وبهذا الفوز، حصد ريال مدريد نقاط المباراة الثلاث، فيما بقي رصيد سيلتا فيغو خاليا من النقاط.

المصدر: sila.tv