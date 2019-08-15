صلاح يحقق إنجازا شخصيا فريدا بتتويجه مع ليفربول بكأس السوبر الأوروبي (فيديو)

أصبح المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ثالث لاعب عربي يحصد كأس السوبر الأوروبي، عندما توّج "الريدز" باللقب أمس على حساب تشيلسي.

وأصبح صلاح أول لاعب مصري يحقق لقب السوبر الأوروبي، لكنه الثالث عربيا بعد الجزائري رابح ماجر، والمغربي أشرف حكيمي، وكانت البداية مع ماجر، الذي قاد بورتو البرتغالي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، عام 1987، ثم حصد السوبر الأوروبي بعد فوز فريقه على أياكس أمستردام الهولندي، ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 1-0، ولم يشارك ماجر في المباراتين.

وفاز الدولي المغربي، أشرف حكيمي، بكأس السوبر الأوروبي عام 2017، عندما انتصر ريال مدريد على مانشستر يونايتد 2-1، ولم يشارك حكيمي أيضا في هذه المباراة.

ليكون صلاح أول لاعب مصري وعربي يلعب في هذه البطولة، وساهم بشكل كبير في إعادة السوبر الأوروبي لأحضان "الريدز"، بعد غياب دام 14 عاما، منذ التتويج باللقب عام 2005.

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يذكر أن ليفربول توّج باللقب على حساب تشيلسي بعد فوزه بركلات الترجيح 5-4 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب "فودافون أرينا" في مدينة اسطنبول التركية.

المصدر: وكالات