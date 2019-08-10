توتنهام يفلت من كمين أستون فيلا العائد إلى دوري الأضواء

قلب فريق توتنهام​ تأخره إلى فوز على ضيفه أستون فيلا (3-1)،​ الوافد الجديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في مستهل مشوارهما بـ "البريمير ليغ".

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وفاجأ الإسكنلندي جون ماكجين، لاعب أستون فيلا، أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله، في الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية.

ولكن توتنهام هوتسبير رد بثلاثة أهداف متتالية، فقد أدرك الفرنسي تانغي ندومبيلي التعادل، في الدقيقة 73، ومن ثم أحرز زميله المهاجم هاري كين هدفين متتاليين، في الدقيقتين (86، و90) من عمر المباراة.

المصدر: وكالات