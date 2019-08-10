ماكغريغور: قاتلت لأصحاب المليارات والآن أصبحت واحدا منهم

صنف المقاتل الإيرلندي الشهير، كونور ماكغريغور، أول بطل لمنظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) في وزنين مختلفين في آن واحد، نفسه بين أصحاب المليارات.

وكتب كونور ماكغريغور تدوينة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، قال فيها: "الملك ماندينغو، قاتلت من أجل أصحاب المليارات، وأصبحت الآن واحدا منهم".

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و"ماندينغو" هو فيلم درامي من إخراج ريتشارد فليشر عن عائلة من المزارعين البيض الأثرياء وعبيدهم ذوي البشرة الداكنة، الذين نشأت بينهم علاقات جنسية، وينتهي الفيلم بشكل مأساوي.

وبلغت إيرادات كونور ماكغريغور، وفقا لمجلة فوربس "Forbes"، في العام 2018، 47 مليون دولار.

المصدر: وكالات