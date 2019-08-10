ريال مدريد يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى
AFP
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هنأ نادي ريال مدريد الإسباني عشاقه من المسلمين، بحلول عيد الأضحى، بنشره تغريدة عبر صفحته الرسمية باللغة العربية في موقع "تويتر".
وجاء في التغريدة: "نادي ريال مدريد يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى.. كل عام وأنتم بخير! عيد أضحى مبارك".
🕋🤲🎁 نادي #ريال_مدريد يهنيء الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى.— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) August 10, 2019
كل عام وأنتم بخير! #عيد_الأضحى_المبارك
#EidAlAdha#EidMubarakpic.twitter.com/Lm8AK1KrSV
وتحتفل أغلب الدول الإسلامية والعربية غدا الأحد، بأول أيام عيد الأضحى.
المصدر: "تويتر"
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