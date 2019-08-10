ريال مدريد يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى

هنأ نادي ريال مدريد الإسباني عشاقه من المسلمين، بحلول عيد الأضحى، بنشره تغريدة عبر صفحته الرسمية باللغة العربية في موقع "تويتر".

وجاء في التغريدة: "نادي ريال مدريد⁩ يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى.. كل عام وأنتم بخير! عيد أضحى مبارك". ⁦

وتحتفل أغلب الدول الإسلامية والعربية غدا الأحد، بأول أيام عيد الأضحى.

المصدر: "تويتر"