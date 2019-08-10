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ريال مدريد يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى

الرياضة

ريال مدريد يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى
AFP
ريال مدريد يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى
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هنأ نادي ريال مدريد الإسباني عشاقه من المسلمين، بحلول عيد الأضحى، بنشره تغريدة عبر صفحته الرسمية باللغة العربية في موقع "تويتر".

وجاء في التغريدة: "نادي ريال مدريد⁩ يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى.. كل عام وأنتم بخير! عيد أضحى مبارك". ⁦

وتحتفل أغلب الدول الإسلامية والعربية غدا الأحد، بأول أيام عيد الأضحى.

المصدر: "تويتر"

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