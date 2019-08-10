 
مباشر

نيمار لن يشارك في المباراة الافتتاحية لسان جيرمان في الدوري الفرنسي

الرياضة

نيمار لن يشارك في المباراة الافتتاحية لسان جيرمان في الدوري الفرنسي
AFP
نيمار لن يشارك في المباراة الافتتاحية لسان جيرمان في الدوري الفرنسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8sd

كشف مصدر في نادي باريس سان جيرمان اليوم، أن البرازيلي نيمار لن يشارك في المباراة الافتتاحية للفريق الباريسي في الدوري الفرنسي، المقررة غدا الأحد أمام أولمبيك نيم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بالنادي الباريسي قوله: "من المهم أن نتخذ القرار بسرعة .. ما زلنا نجري محادثات لتحريك الأمور إلى الأمام، لمعرفة ما إذا كان سيبقى أم لا" ، مضيفا "من المهم أن يظل فريق باريس سان جيرمان مركزا في الدوري".

 وأكد ذات المصدر أن نيمار ليس في أفضل حالاته البدنية.

إقرأ المزيد
جماهير ريال مدريد ترفض نيمار
جماهير ريال مدريد ترفض نيمار

وأعلن نيمار بصريح العبارة قبل أيام، أنه يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويتردد أن العملاقين الإسبانيين برشلونة وريال مدريد، قدما عرضيين مغريين للفريق الباريسي، للظفر بخدمات صاحب الـ27 عاما.

وانضم نيمار إلى صفوف سان جيرمان في صيف العام 2017 لقاء 222 مليون يور، وهي قيمة البند الجزائي لفسخ تعاقده مع النادي الكتالوني، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب في العالم.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطفل الصيني المطاطي.. صدم الجمهور بقدراته الجسمانية غير العادية