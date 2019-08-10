نيمار لن يشارك في المباراة الافتتاحية لسان جيرمان في الدوري الفرنسي

كشف مصدر في نادي باريس سان جيرمان اليوم، أن البرازيلي نيمار لن يشارك في المباراة الافتتاحية للفريق الباريسي في الدوري الفرنسي، المقررة غدا الأحد أمام أولمبيك نيم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بالنادي الباريسي قوله: "من المهم أن نتخذ القرار بسرعة .. ما زلنا نجري محادثات لتحريك الأمور إلى الأمام، لمعرفة ما إذا كان سيبقى أم لا" ، مضيفا "من المهم أن يظل فريق باريس سان جيرمان مركزا في الدوري".

وأكد ذات المصدر أن نيمار ليس في أفضل حالاته البدنية.

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وأعلن نيمار بصريح العبارة قبل أيام، أنه يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويتردد أن العملاقين الإسبانيين برشلونة وريال مدريد، قدما عرضيين مغريين للفريق الباريسي، للظفر بخدمات صاحب الـ27 عاما.

وانضم نيمار إلى صفوف سان جيرمان في صيف العام 2017 لقاء 222 مليون يور، وهي قيمة البند الجزائي لفسخ تعاقده مع النادي الكتالوني، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب في العالم.

المصدر: رويترز