كأس روجرز.. الروسي مدفيديف يصعق تيم ونادال يواصل حملة الدفاع عن لقبه
سحق دانييل مدفيديف وكارين خاتشانوف، النمساوي دومينيك تيم، والألماني ألكسندر زفيريف على الترتيب، ليضربا موعدا في مواجهة روسية خالصة في نصف نهائي كأس "روجرز" للتنس في مونتريال.
ونفض الإسباني رافائيل نادال، المصنف أولا في البطولة، عن نفسه بداية سيئة، ليهزم الإيطالي فابيو فونيني، 2-6 و6-1 و6-2، وليواصل بذلك حملة الدفاع عن لقبه.
Rafa's outstanding season continues! 👏@RafaelNadal takes out Fabio Fognini 2-6, 6-1, 6-2. | #CoupeRogerspic.twitter.com/k0TOANxwCo— ATP Tour (@ATP_Tour) August 10, 2019
وسيتقابل اللاعب الإسباني، في الدور نصف النهائي، مع الفائز من مواجهة مواطنه روبيرتو باوتيستا والفرنسي جايل مونفيس.
Dominance from @DaniilMedwed 🔥— ATP Tour (@ATP_Tour) August 9, 2019
The Russian is into the #CoupeRogers semi-finals 👏
🎥: @TennisTV | @CoupeRogerspic.twitter.com/5u5gvX3nFV
وحظي مدفيديف، بمؤازرة جماهيرية، ليجهز على المصنف الثاني تيم، بالفوز عليه في أقل من ساعة، بنتيجة 6-3 و6-1.
🇷🇺 @karenkhachanov marches into the semi-finals at the #CoupeRogers— ATP Tour (@ATP_Tour) August 9, 2019
Is this his year in Montreal? 👀
🎥: @TennisTV | @CoupeRogerspic.twitter.com/1Rfrne45gX
وتغلب الروسي الآخر خاتشانوف من دون عناء، على المصنف الثالث زفيريف، بمجموعتين متتاليتين، بواقع 6-3 و6-3.
المصدر: وكالات