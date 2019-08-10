كأس روجرز.. الروسي مدفيديف يصعق تيم ونادال يواصل حملة الدفاع عن لقبه

سحق دانييل مدفيديف وكارين خاتشانوف، النمساوي دومينيك تيم، والألماني ألكسندر زفيريف على الترتيب، ليضربا موعدا في مواجهة روسية خالصة في نصف نهائي كأس "روجرز" للتنس في مونتريال.

ونفض الإسباني رافائيل نادال، المصنف أولا في البطولة، عن نفسه بداية سيئة، ليهزم الإيطالي فابيو فونيني، 2-6 و6-1 و6-2، وليواصل بذلك حملة الدفاع عن لقبه.

وسيتقابل اللاعب الإسباني، في الدور نصف النهائي، مع الفائز من مواجهة مواطنه روبيرتو باوتيستا والفرنسي جايل مونفيس.

وحظي مدفيديف، بمؤازرة جماهيرية، ليجهز على المصنف الثاني تيم، بالفوز عليه في أقل من ساعة، بنتيجة 6-3 و6-1.

وتغلب الروسي الآخر خاتشانوف من دون عناء، على المصنف الثالث زفيريف، بمجموعتين متتاليتين، بواقع 6-3 و6-3.

المصدر: وكالات