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نيمار يشعل تقارير عن انتقاله لريال مدريد

الرياضة

نيمار يشعل تقارير عن انتقاله لريال مدريد
AFP CURTO DE LA TORRE
نيمار يشعل تقارير انتقاله لريال مدريد
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ألمح البرازيلي نيمار إلى اقتراب انضمامه لريال مدريد، بعدما نشر صورة تجمعه بالفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، وتابع حساب النجم الويلزي غاريث بيل على "إنستغرام".

ولا يظهر زيدان ونيمار فقط في الصورة، بل ضمت أيضا البرازيلي فالكاو، أسطورة كرة القدم داخل الصالات، واللاعب السابق أليكس دي سوزا، فضلا عن "الظاهرة" رونالدو.

نيمار يشعل تقارير عن انتقاله لريال مدريد

كما تابع نيمار، النجم الويلزي بيل، جناح ريال مدريد على "إنستغرام"، وهي إشارات توحي بأن صاحب الـ27 عاما قد ينتقل إلى الريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وكان ريال مدريد، قد دخل بقوة في صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي، من باريس سان جيرمان، خلال الساعات القليلة الماضية، بعرضه مبلغ 120 مليون يورو بالإضافة إلى نجمه الكرواتي لوكا مودريتش.

وينافس برشلونة أيضا على استعادة نيمار خلال الصيف الحالي، في ظل رغبة الدولي البرازيلي في الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي.

المصدر: وكالات 

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