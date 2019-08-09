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نيمار ينشر صورة ويثير الجدل

الرياضة

نيمار ينشر صورة ويثير الجدل
AFP
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أثار النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، الجدل مجددا، بعدما نشر صورة عبر حسابه في "إنستغرام"، في ظل غموض مصيره مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وظهر نيمار في الصورة مع بعض معجبيه، وأرفقها بتعليق "أوقات ممتعة في برشلونة".

نيمار ينشر صورة ويثير الجدل

ولم يتضح إن كان نيمار التقط الصورة حديثا، أم أعاد فقط نشرها.

نيمار ينشر صورة ويثير الجدل

ويشكل النجم البرازيلي، محور التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، وسط رغبة بالعودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة، والذي انتقل منه إلى صفوف سان جيرمان في صيف العام 2017 لقاء 222 مليون يورو.

ويتنافس "البارسا" مع غريمه ريال مدريد، للظفر بخدمات صاحب الـ27 عاما، الذي بات أقرب من أي وقت مضى من الرحيل عن الفريق الباريسي.

 المصدر: "إنستغرام"

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