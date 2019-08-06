شاهد.. استقبال حار لنجم ليفربول ويورغن كلوب يستقبله بالأحضان

استقبل لاعبو ليفربول صديقهم السنغالي ساديو ماني بعد عودته من الراحة المقررة له عقب بطولة الأمم الإفريقية التي شارك بها مع منتخب بلاده.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول فيديو يظهر به مدرب الفريق الألماني يوغن كلوب الذي توجه إلى لاعبه ماني أثناء جلسة التصوير الرسمية للاعب، ليستقبله بالأحضان، مرحبا بعودته للنادي.

وكان قد نشر الحساب الرسمي للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي وصول النجم السنغالي لمقر الفريق واستقبال لاعبي ليفربول له.

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وكان ماني قد حصل على إجازة من "الريدز" عقب وصوله لنهائي أمم إفريقيا مع منتخب بلاده، ولم يشارك فريقه في مباراة الدرع الخيرية التي خسرها ليفربول أمام فريق مانشستر سيتي الذي توج بالبطولة بعد ركلات الترجيح.

ويستهل ليفربول مشواره في الموسم الجديد للـ"بريميرليغ" بمباراة على أرضه أمام نوريتش سيتي الصاعد حديثا الجمعة.

المصدر:"إنستغرام"