نصح فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول نظيره هاري مغواير بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني بالتركيز في اللعب، وعدم الالتفات لضوضاء لقب أغلى مدافع في العالم.

وأبلغ الدولي الهولندي فان دايك وسائل إعلام إنجليزية، أن مغواير البالغ 26 عاما، لا ناقة له ولا جمل في السعر الذي دفعه يونايتد للحصول على خدماته لكنه لن يستطيع على كل حال الإفلات من التركيز الإعلامي.

Harry #Maguire has been warned that dealing with the tag of being the world's most expensive defender is "not easy" by Virgil van Dijk - a man who really ought to know considering he was the previous holder of the record.https://t.co/C33GTriNLNpic.twitter.com/QvfBYKC2BP — The National Sport (@NatSportUAE) August 6, 2019

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وقال: "هذا السعر الكبير يجلب الضغوط لكن يجب ألا يكون له أي تأثير سلبي لأنك تعاني دائما من الضغوط في الأندية الكبيرة مثل مانشستر يونايتد".

وأضاف اللاعب البالغ 28 عاما: "حاول فقط التركيز على القيام بما تحب وأن تقدم أفضل ما عندك، إثبت نفسك في الملعب واستمتع بوقتك ولا تشغل بالك بأي أشياء أخرى".

وسبق أن نال فان دايك لقب أغلى مدافع في العالم عندما انضم إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 91.19 مليون دولار في 2018 قبل أن يحطم يونايتد هذا الرقم بالتعاقد مع قلب دفاع ليستر سيتي السابق الاثنين الماضي.

ويستهل ليفربول مشواره في الموسم الجديد بمباراة على أرضه أمام نوريتش سيتي الصاعد حديثا الجمعة، بينما يستضيف يونايتد منافسه تشيلسي الأحد القادم.

المصدر: رويترز