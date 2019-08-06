 
مباشر
عاجل
أردوغان: إذا لم تفعل تركيا ما يجب فعله اليوم شمال سوريا ستدفع ثمنا باهظا لاحقا

رونالدو يكشف سر احتفاله الشهير بالأهداف (فيديو)

الرياضة

رونالدو يكشف سر احتفاله الشهير بالأهداف (فيديو)
AFP
رونالدو يكشف سر احتفاله الشهير بالأهداف (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m81q

احتفال كريستيانو رونالدو بتسجيل الأهداف بات مشهدا مألوفا في ملاعب كرة القدم، فمع إحرازه كل هدف، يركض قليلا ثم يقفز إلى الأعلى ويفتح يديه قبل أن ينهي احتفاله بالصراخ "سي".

وكشف رونالدو، خلال مقابلة مع موقع "Soccer.com"، أن احتفاله الشهير بتسجيل الأهداف، بدأ في انتهاجه بشكل عفوي وطبيعي.

وأوضح صاحب الـ34 عاما: "بدأت قصة هذا الاحتفال في الولايات المتحدة عندما لعبنا مع تشيلسي. حينها أحرزت هدفا وقمت بهذه الحركة ثم صرخت، الجماهير أحبت الاحتفال، وعندما قابلتها بعد ذلك، قمت بتكرار احتفالي، لذلك قررت القيام بذلك بشكل دائم".

يشار إلى أن رونالدو، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي يوفنتوس الإيطالي، كان يحمل في العام 2013 قميص نادي ريال مدريد الإسباني.

إقرأ المزيد
رونالدو يفتح قلبه لموقع
رونالدو يفتح قلبه لموقع "سوكر" ويكشف مجموعة من أسراره

المصدر: matchtv.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

معركة السكك الحديدية.. القرويون الروس ضد جيش الفرماخت النازي