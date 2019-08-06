رونالدو يكشف سر احتفاله الشهير بالأهداف (فيديو)

احتفال كريستيانو رونالدو بتسجيل الأهداف بات مشهدا مألوفا في ملاعب كرة القدم، فمع إحرازه كل هدف، يركض قليلا ثم يقفز إلى الأعلى ويفتح يديه قبل أن ينهي احتفاله بالصراخ "سي".

وكشف رونالدو، خلال مقابلة مع موقع "Soccer.com"، أن احتفاله الشهير بتسجيل الأهداف، بدأ في انتهاجه بشكل عفوي وطبيعي.

وأوضح صاحب الـ34 عاما: "بدأت قصة هذا الاحتفال في الولايات المتحدة عندما لعبنا مع تشيلسي. حينها أحرزت هدفا وقمت بهذه الحركة ثم صرخت، الجماهير أحبت الاحتفال، وعندما قابلتها بعد ذلك، قمت بتكرار احتفالي، لذلك قررت القيام بذلك بشكل دائم".

يشار إلى أن رونالدو، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي يوفنتوس الإيطالي، كان يحمل في العام 2013 قميص نادي ريال مدريد الإسباني.

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المصدر: matchtv.ru