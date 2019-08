رونالدو يفتح قلبه لموقع "سوكر" ويكشف مجموعة من أسراره

فتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قلبه لموقع Soccer.com، وأدلى بتصريحات كشف فيها مجموعة من أسراره.

وتحدث رونالدو خلال حواره مع الموقع المذكور عن أفضل هدف في مسيرته الاحترافية، وقال: "لاختيار صعب.. لا يمكن اختيار هدف واحد، لأنني سجلت نحو 700 هدف.. على هذا السؤال لدي إجابة واحدة وهي أن آخر هدف ربما لن يكون الأجمل، لكن كل الأهداف مهمة".

وبسؤاله عن اللاعب الذي يتمنى اللعب معه أجاب رونالدو: "لديك أسئلة صعبة، لم أكن مستعدا لهذا (يبتسم). هناك العديد من هؤلاء اللاعبين، لكن كنت سأختار مواطني أوزيبيو، الذي توفي قبل بضع سنوات، إنه رمز البرتغال، وأود أن ألعب معه لأنه برتغالي ولكونه أيضا شخص رائع".

وعن طريقته الفريدة من نوعها في الاحتفال بتسجيله الأهداف (الركض قليلا ثم القفز وفتح يديه والصراخ بأعلى صوته) علق رونالدو: "بدأت قصة هذا الاحتفال في الولايات المتحدة عندما لعبنا مع تشيلسي. حينها عندما أحرزت هدفا قمت بهذه الحركة وصرخت. بعد هذا الاحتفال شعرت بدعم المعجبين، فقلت مع نفسي، رائع، لقد تذكرني الناس بعد هذا الاحتفال، ومن وقتها واظبت على الاحتفال بتسجيل الأهداف بتلك الطريقة".

وأكد رونالدو أنه لو لم يكن لاعب كرة قدم محترف، لأصبح ممثلا أو عارض أزياء، مشددا: "على الرغم من عدم تأكدي مما إذا كان لدي موهبة (في التمثيل)، ولكن أقول دائما إنه إذا كنت تعمل بجد، يمكنك تحقيق كل شيء".

وتحدث النجم البرتغالي أيضا عن أفضل فيلم شاهده، حيث قال: "لدي العديد من الأفلام المفضلة، لكن الأهم من ذلك كله أنني أحب الأفلام الوثائقية. ربما يكون فيلم صمت الحملان (The Silence of the Lambs) هو المفضل لدي، إنه فيلم قديم.. أنا أحب الدراما".

ويعد رونالدو البالغ 34 عاما، من أبرز وأشهر لاعبي كرة القدم، ونال جائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

المصدر: matchtv.ru