تسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الاثنين، جائزة الأساطير التي تقدمها صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل محترفي الرياضة في التاريخ.

وقالت ماركا إن اختيار رونالدو جاء بسبب إنجازاته الكبيرة في دوري أبطال أوروبا بتسجيل 127 هدفا بمشاركاته في المسابقة حتى الآن، وإحراز 451 هدفا مع ريال مدريد و88 هدفا دوليا مع منتخب البرتغال.

وشهد الحفل لقطة خاصة حين صعد رئيس ريال مدريد فلورونتينو بيريز إلى المنصة وعانق رونالدو، في أول لقاء بينهما منذ خروج اللاعب من النادي الملكي قبل نحو عام.

SEÑAL TV | El cariñoso abrazo entre Cristiano y Florentino en los últimos instantes de la gala https://t.co/t2aMIVmQAf#CR7MARCALeyendapic.twitter.com/K0L6j3utoX — MARCA (@marca) July 29, 2019

وأعرب رونالدو خلال الحفل عن فخره بجائزة الأساطير، مستذكرا بتأثر شديد، السنوات الرائعة التي قضاها بقميص "الميرينغي" وفوزه معه بأربعة ألقاب في دوري الأبطال، بالإضافة لبطولات أخرى كثيرة، وقال "الدون": "مدريد مدينة أثرت في كثيرا، ليس فقط على المستوى الرياضي، ولكن الشخصي أيضا، الريال النادي الأكثر تأثيرا في مسيرتي، لعبت 9 سنوات هنا، ولهذا فلدي حنين خاص للغاية لمدريد".

Muy contento y honrado por ganar este premio @marca Leyenda. Gracias a todos los que me han ayudado y a los que me siguen ayudando en mi carrera. pic.twitter.com/MT6Fk9yZ5q — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 29, 2019

ويعد رونالدو أبرز النجوم التي ارتدت قميص ريال مدريد عبر تاريخه، وهو الهداف التاريخي له برصيد 451 هدفا في جميع البطولات خلال 438 مباراة.

وانتقل رونالدو الصيف الماضي، في مفاجأة من العيار الثقيل، لصفوف يوفنتوس الإيطالي مقابل 112 مليون يورو، ليتوج معه بلقب الدوري "السيري آ"، وكأس السوبر المحلي.

المصدر: وكالات