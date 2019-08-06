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مانشستر يونايتد يرفض عرض باريس سان جيرمان لضم نيمار

الرياضة

مانشستر يونايتد يرفض عرض باريس سان جيرمان لضم نيمار
RT
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يحاول باريس سان جيرمان حل مشكلة مستقبل نيمار هذا الأسبوع قبل بداية الدوري الفرنسي، وهو ما دفعه لعرض النجم البرازيلي على عدة أندية أوروبية.

ويبدو أن النادي الباريسي يقاوم رغبة نيمار بالعودة مجددا إلى برشلونة، ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن النادي عرض خدمات أغلى لاعب في العالم على مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد، لكن الأخير رفض التوقيع مع البرازيلي هذا الصيف رغم حاجته لجناح هجومي.

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ويدرك مسؤولو فريق العاصمة في ظل التوتر شديد بين الطرفين في باريس، أن أفضل الحلول هو رحيل نيمار عن النادي وتعويضه بمهاجم من الأصحاب الأسماء الرنانة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن نيمار ومن حوله ما زالوا مصرين على فكرة مغادرة اللاعب لباريس سان جيرمان هذا الصيف، والانتقال إلى برشلونة فقط.

ورغم محاولات نادي "بي سي جي" للبحث عن أندية أخرى رفيعة المستوى في أوروبا، لاستقبال البرازيلي إلا أنه يبدو أن مدريد فقط هي من ستستجيب بشكل إيجابي لهذه المسألة.

المصدر: sport.es

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