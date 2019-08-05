الاتحاد السعودي يرد الصاع صاعين لذوب آهن الإيراني
قلب نادي الاتحاد السعودي تأخره إلى فوز على منافسه ذوب آهن أصفهان الإيراني (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، وذلك في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
فاجأ اللاعب الإيراني، قاسم حدادي فر، أصحاب الأرض، بهدف سريع سجله في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية، ورد الفريق السعودي الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من، التشيلي لويس أنطونيو خيمينيز، وزياد الصحفي، في الدقيقتين (10، و72) على الترتيب، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، بمدينة دبي الإماراتية.
FT 🏁— AFC Champions League (@TheAFCCL) 5 августа 2019 г.
🇸🇦 Ittihad 2-1 Zobahan 🇮🇷
The tigers 🐯 with a comeback secure a much needed home win.#ITHvZOB#ACL2019pic.twitter.com/cuSrLuW8ti
Both sides are set to go 🚩— AFC Champions League (@TheAFCCL) 5 августа 2019 г.
See the starting XI for #ITHvZOB#ACL2019pic.twitter.com/pk0RvisVcJ
وستتجدد المواجهة بين الفريقين في مباراة الإياب، يوم الاثنين المقبل، على استاد حمد الكبير، بالعاصمة القطرية الدوحة.
المصدر: "twitter/theafcdotcom"