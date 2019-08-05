الاتحاد السعودي يرد الصاع صاعين لذوب آهن الإيراني

قلب نادي الاتحاد السعودي تأخره إلى فوز على منافسه ذوب آهن أصفهان الإيراني (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، وذلك في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

فاجأ اللاعب الإيراني، قاسم حدادي فر، أصحاب الأرض، بهدف سريع سجله في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية، ورد الفريق السعودي الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من، التشيلي لويس أنطونيو خيمينيز، وزياد الصحفي، في الدقيقتين (10، و72) على الترتيب، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، بمدينة دبي الإماراتية.

FT 🏁

🇸🇦 Ittihad 2-1 Zobahan 🇮🇷



The tigers 🐯 with a comeback secure a much needed home win.#ITHvZOB#ACL2019pic.twitter.com/cuSrLuW8ti — AFC Champions League (@TheAFCCL) 5 августа 2019 г.

Both sides are set to go 🚩



See the starting XI for #ITHvZOB#ACL2019pic.twitter.com/pk0RvisVcJ — AFC Champions League (@TheAFCCL) 5 августа 2019 г.

وستتجدد المواجهة بين الفريقين في مباراة الإياب، يوم الاثنين المقبل، على استاد حمد الكبير، بالعاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: "twitter/theafcdotcom"