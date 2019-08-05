النصر السعودي يقع في فخ الوحدة الإماراتي

سقط نادي النصر السعودي في مصيدة التعادل أمام ضيفه الوحدة الإماراتي (1-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، وذلك في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وضع المهاجم المغربي، عبد الرزاق حمد الله، النصر في المقدمة، بهدف مبكر سجله في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول.

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وأدرك اللاعب البرازيلي، ليوناردو دا سيلفا، التعادل للفريق الإماراتي، عند الدقيقة 53، من عمر اللقاء، الذي أقيم على استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة الرياض.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم الاثنين المقبل، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

المصدر: "twitter/theafcdotcom"