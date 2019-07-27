النتائج الكاملة لقرعة البطولة العربية للأندية الأبطال

سحبت اليوم السبت، قرعة دور الـ32 للبطولة العربية للأندية الأبطال "كأس محمد السادس"، في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، وأسفرت عن مواجهات قوية.

وجاءت النتائج الكاملة كالتالي:

القوة الجوية العراقي - السالمية الكويتي، النجم الساحلي التونسي - شباب الأردن، الجيش السوري - نواذيبو الموريتاني، الوداد البيضاوي المغربي - المريخ السوداني، الإسماعيلي المصري - أهلي بنغازي، الجزيرة الإماراتي - النصر العماني، الوصل الإماراتي - الهلال السوداني، الاتحاد السكندري - العربي الكويتي، أولمبيك أسفي المغربي - المتأهل من التصفيات A، الترجي التونسي - النجمة اللبناني، مولودية الجزائر - ظفار العماني، الشرطة العراقي - الكويت الكويتي، الرجاء البيضاوي المغربي - هلال القدس الفلسطيني، الشباب السعودي - المتأهل من التصفيات B، شباب قسنطينة الجزائري - المحرق البحريني، نادي العهد اللبناني - اتحاد جدة.

وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة الممتدة بين 20 أغسطس و6 أكتوبر المقبلين.

المصدر: وكالات