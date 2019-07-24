الأهلي بطلا للدوري المصري الممتاز للمرة الـ 41 (فيديو)

ضمن نادي الأهلي احتفاظه بلقب بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم قبل جولة من نهايته، عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء.

وسجل المدافع التونسي علي المعلول الهدف الأول "المارد الأحمر"، في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

وأضاف زميله الأهلاوي حسين الشحات هدفين متتاليين، في الدقيقتين (63، و71).

ومن ثم سجل المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، هدف المقاولون العرب الوحيد عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ستاد "برج العرب" بالقاهرة.

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ورفع الأهلي رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 77 نقطة، وأصبح بعيدا عن متناول ملاحقيه، ليحتفظ بلقب بطل الدوري للمرة الرابعة على التوالي، والـ 41 في تاريخه.

بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 48 نقطة، وبقي في المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "facebook/OnSportEgypt"