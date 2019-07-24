 
مباشر

أول تعليق من أبو تريكة بعد تتويج الأهلي بلقب بطل الدوري المصري

الرياضة

أول تعليق من أبو تريكة بعد تتويج الأهلي بلقب بطل الدوري المصري
Reuters
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m63v

أعرب نجم كرة القدم المصرية المعتزل، ​محمد أبو تريكة​، عن سعادته بفوز نادي ​الأهلي​ بلقب بطل ​الدوري المصري​ الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، والـ 41 في تاريخه.

وكتب أبو تريكة "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها: "الدوري رقم 41 كبير وعظيم يا أهلي، رغم كل الصعوبات والمشاكل والمنافسين يبقى الأهلي شامخا وبدون ضجيج، لأن ضجيجه هو بطولاته ومبادئه ويبقى الأهلي فوق الجميع".

إقرأ المزيد
الأهلي بطلا للدوري المصري الممتاز للمرة الـ 41 (فيديو)
الأهلي بطلا للدوري المصري الممتاز للمرة الـ 41 (فيديو)

يذكر أن محمد أبو تريكه دافع عن ألوان الأهلي في الفترة ما بين عامي (2004-2014).

وضمن نادي الأهلي احتفاظه بلقب بطل الدوري الممتاز لكرة القدم، قبل جولة من نهايته عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على استاد "برج العرب" بالقاهرة.

المصدر: "twitter/trikaofficial"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محاولة الانقلاب على المجلس العسكري في السودان.. ماذا جرى؟