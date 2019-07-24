أول تعليق من أبو تريكة بعد تتويج الأهلي بلقب بطل الدوري المصري

أعرب نجم كرة القدم المصرية المعتزل، ​محمد أبو تريكة​، عن سعادته بفوز نادي ​الأهلي​ بلقب بطل ​الدوري المصري​ الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، والـ 41 في تاريخه.

وكتب أبو تريكة "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها: "الدوري رقم 41 كبير وعظيم يا أهلي، رغم كل الصعوبات والمشاكل والمنافسين يبقى الأهلي شامخا وبدون ضجيج، لأن ضجيجه هو بطولاته ومبادئه ويبقى الأهلي فوق الجميع".

الدوري رقم ٤١ كبير وعظيم يا أهلي ...رغم كل الصعوبات والمشاكل والمنافسين يبقي الاهلي شامخ وبدون ضجيج لان ضجيجه هو بطولاته ومبادئه ويبقي الاهلي فوق الجميع — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) 24. července 2019

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يذكر أن محمد أبو تريكه دافع عن ألوان الأهلي في الفترة ما بين عامي (2004-2014).

وضمن نادي الأهلي احتفاظه بلقب بطل الدوري الممتاز لكرة القدم، قبل جولة من نهايته عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على استاد "برج العرب" بالقاهرة.

المصدر: "twitter/trikaofficial"