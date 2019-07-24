فوز بطعم الهزيمة للزمالك على "الدراويش" (فيديو)

حقق الزمالك فوزا بطعم الهزيمة على ضيفه نادي الإسماعيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت بينما، اليوم الأربعاء، على استاد "بترو سبورت" بمحافظة بالقاهرة.

وأحرز ثلاثية الزمالك كل من، محمود علاء، أحمد سيد، وعمر السعيد، في الدقائق (14، 47 من ضربة جزاء، 59) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الناميبي، بينسون شيلونجو، هدف الدراويش، عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

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وتقدم الزمالك إلى المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة، ولكنه فقد فرصة المنافسة على لقب بطل الدوري، الذي حسمه لصالحه غريمه التقليدي الأهلي، عقب فوزه على مضيفه المقاولون العرب على استاد "برج العرب" بالقاهرة.

المصدر: "facebook/OnSportEgypt"