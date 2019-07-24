عمرو وردة يقترب من العودة للدوري المصري

يعتزم مسؤولو نادي بيراميدز المصري، التقدم بعرض رسمي إلى فريق باوك اليوناني، لضم اللاعب المصري عمرو وردة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وتلقى الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز ترشيحا من ممدوح عيد، المدير التنفيذي للنادي، والذي يعمل أيضا مديرا لأعمال عمرو وردة من أجل استعارة الأخير لمدة موسم، وفقا لمصادر من داخل النادي.

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ولاقت فكرة انضمام وردة للفريق قبولا في الموسم المقبل من قبل المدرب الفرنسي، ويبحث مسؤولو النادي أمر التقدم بعرض رسمي لشراء اللاعب في الفترة المقبلة على سبيل الإعارة.

وشهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر مؤخرا أزمة كبيرة داخل صفوف منتخب "الفراعنة" كان بطلها عمرو وردة، بعد تسريب فيديوهات مسيئة واتهامه بالتحرش من قبل عارضة أزياء، ما أدى إلى استبعاده من قائمة منتخب مصر، قبل أن يتدخل اللاعبون ليضغطوا على اتحاد الكرة المصري وينجحوا بإعادته لمعسكر المنتخب.

المصدر: وكالات