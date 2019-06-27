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منتخب مصر يتراجع عن استبعاد عمرو وردة

الرياضة

منتخب مصر يتراجع عن استبعاد عمرو وردة
منتخب مصر يتراجع عن استبعاد عمرو وردة
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كشف مسؤول في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري أنه تم سحب الخطاب المرسل للاتحاد الإفريقي باستبعاد عمرو وردة من قائمة منتخب "الفراعنة" المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وبحسب موقع "اليوم السابع"، فإن المسؤول أكد أن لاعبي المنتخب المصري طالبوا باستمرار عمرو وردة في معسكر "الفراعنة" الذي يخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه سيتم حسم مصير عمرو وردة اليوم، خاصة أن هناك مطالبات من اللاعبين باستمراره في المعسكر لحين الانتهاء من البطولة بعد تقديم اللاعب اعتذارا رسميا.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر أمس، استبعاد عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني من جميع المنتخبات المصرية، بسبب سوء سلوكه و"ضلوعه في حوادث لا أخلاقية".

المصدر: وكالات

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