"الكاف" يحدد موعد قرعة التصفيات الإفريقية لمونديال 2022

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، موعد إجراء قرعة التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وسيتم إجراء القرعة يوم 29 يوليو الجاري بالقاهرة، بحضور مندوبي المنتخبات التي ستشارك في التصفيات.

وأعلن "الكاف" سابقا نظام التصفيات المؤهلة للمونديال، إذ ستقام على 3 مراحل، من أجل التعرف على الـ5 منتخبات، التي ستمثل القارة السمراء في كأس العالم.

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ولن يشارك أفضل 26 منتخبا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في التصفيات التمهيدية، التي تتضمن 28 فريقا ستقسم حسب تصنيف "الفيفا" إلى قسمين، بحيث يلتقي الـ14 الأعلى في التصنيف بالأقل.

وستكون هذه المنتخبات في 10 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات طبقا لتصنيف "الفيفا"، لتصعد عشرة منتخبات يتم تقسيمها إلى مجموعتين طبقا لتصنيف "الفيفا"، وإجراء قرعة لخوض مباراتي ذهاب وإياب لتحديد 5 متأهلين إلى كأس العالم في قطر 2022، على أن تقام مباريات الذهاب على أرض الفرق أصحاب التصنيف الأقل.

المصدر: وكالات