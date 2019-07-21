الاتحاد الإفريقي يعاقب الترجي التونسي
AFP
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ألزمت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، فريق الترجي التونسي، بدفع غرامة مالية مقدارها 15 ألف دولار، على خلفية سوء سلوك جماهيره.
وجاءت عقوبة اتحاد اللعبة بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل (1-1) أمام مضيفه الوداد البيضاوي المغربي.
وصدر بيان عن الاتحاد التونسي جاء فيه: "تقرر إحالة نص القرار التأديبي إلى محكمة التحكيم الرياضي "تاس"، وإضافته إلى الملف المقدم من قبل الترجي، لما لهذه الوثيقة من أهمية".
المصدر: وكالات
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