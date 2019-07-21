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بالفيديو.. أغرب ركلة جزاء في تاريخ الساحرة المستديرة

الرياضة

بالفيديو.. أغرب ركلة جزاء في تاريخ الساحرة المستديرة
youtube
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تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا يظهر أحد اللاعبين الهواة يقوم بتنفيذ ركلة جزاء بطريقة فنية مبتكرة.

ويقوم اللاعب أثناء تنفيذ ركلة الجزاء بخداع الحارس، حيث يسدد الكرة بقدمه اليسرى باتجاه الجهة اليسرى لحارس المرمى الذي تحرك بهذا الاتجاه، قبل أن يقوم اللاعب "الجمبازي" بحركة بهلوانية خاطفة بتغيير اتجاه الكرة بقدمه اليمنى إلى الجهة المعاكسة لتسكن الشباك وسط ذهول الحارس.

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وبالتأكيد قانونيا، تعتبر هذه الركلة غير صحيحة بسبب لمس اللاعب للكرة مرتين أثناء تنفيذها.

المصدر: eurosport.ru

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