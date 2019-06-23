شاهد.. المرأة "الحصان".. تركض وتقفز كالفرس الجامحة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا للنرويجية آيلا كيرستين الملقبة بـ"المرأة الحصان" على المهارات غير العادية التي تجيدها من هرولة وقفز فوق الحواجز كالحصان الجامح.

واشتهرت كيرستين البالغة 30 عاما على نطاق واسع بعد انتشار الفيديوهات التي تنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب موهبتها النادرة.

وقالت كيرستين في لقاء صحفي إنها تعشق الفروسية منذ صغرها، وأن أهلها لم يتمكنوا من تلبية رغبتها بشراء مهر تركبه عندما كانت طفلة بسبب عدم القدرة المالية على شرائه والاعتناء به في حينها، فقررت يومها أن تصبح هي نفسها حصانا يقفز ويعدو مسابقا الريح.

ويبدو أن كيرستين تدربت كثيرا لتصل لهذه الدرجة من اللياقة البدنية والحركية لتضاهي الفرس الحقيقية في القفز فوق الحواجز مهما علت.

المصدر: sport.ro