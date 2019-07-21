قيمة نجم منتخب الجزائر المالية تقفز أربعة أضعاف بعد التتويج باللقب الإفريقي

تلقى العديد من نجوم المنتخب الجزائري المتوّج مؤخرا بكأس الأمم الإفريقية 2019، العديد من العروض للعب في صفوف أندية أوروبية كبيرة بعد تألقهم في البطولة القارية.

وذكر أحد التقارير أن نادي الترجي التونسي حدد سعر نجمه الجزائري يوسف بلايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للأندية الراغبة بضمه بـ30 مليون يورو.

وهذا السعر هو تقريبا أربعة أضعاف السعر الذي ذكره تقرير آخر كشرط للتخلي عن بلايلي قبل أيام من تتويج المنتخب الجزائري باللقب القاري (8 مليون دولار).

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ولا شك في أن تألق لاعبي المنتخب الجزائري خلال البطولة الإفريقية سينعكس إيجابا على قيمتهم السوقية.

وتمكن محاربو الصحراء الذين لم يبلغوا المباراة النهائية للبطولة القارية منذ تتويجهم على أرضهم بلقبهم الأول عام 1990، من حصد اللقب الثاني عقب تغلبهم على السنغال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

المصدر: وكالات