الجزائري بن ناصر أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية 2019
توّج نجم المنتخب الجزائري إسماعيل بن ناصر بجائزة أفضل لاعب في النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية، التي استضافتها مصر في الفترة بين21 يونيو الماضي و19 يوليو الجاري.
Pulling the strings from midfield like a boss 🎻— CAF (@CAF_Online) July 20, 2019
Ismaël Bennacer is the #TotalAFCON2019 best player 👏#CelebrateAfricapic.twitter.com/L3erneYySK
وساهم بن ناصر بشكل مؤثر بفوز "محاربي الصحراء" بجميع المباريات التي خاضوها في هذه النسخة من البطولة القارية، والفوز في المباراة النهائية على منتخب السنغال بهدف نظيف، والتتويج بكأس البطولة.
One size fits all 🏆#TotalAFCON2019#CelebrateAfricapic.twitter.com/HV6D4QTW3i— CAF (@CAF_Online) July 20, 2019
يذكر أن المنتخب الجزائري حقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه حيث سبق له التتويج باللقب القاري عام 1990.