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الجزائري بن ناصر أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية 2019

الرياضة

الجزائري بن ناصر أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية 2019
Globallookpress Oliver Weiken
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توّج نجم المنتخب الجزائري إسماعيل بن ناصر بجائزة أفضل لاعب في النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية، التي استضافتها مصر في الفترة بين21 يونيو الماضي و19 يوليو الجاري.

وساهم بن ناصر بشكل مؤثر بفوز "محاربي الصحراء" بجميع المباريات التي خاضوها في هذه النسخة من البطولة القارية، والفوز في المباراة النهائية على منتخب السنغال بهدف نظيف، والتتويج بكأس البطولة.

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يذكر أن المنتخب الجزائري حقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه حيث سبق له التتويج باللقب القاري عام 1990.

المصدر: CAF_Online/twitter

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