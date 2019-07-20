الجزائري بن ناصر أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية 2019

توّج نجم المنتخب الجزائري إسماعيل بن ناصر بجائزة أفضل لاعب في النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية، التي استضافتها مصر في الفترة بين21 يونيو الماضي و19 يوليو الجاري.

Pulling the strings from midfield like a boss 🎻



Ismaël Bennacer is the #TotalAFCON2019 best player 👏#CelebrateAfricapic.twitter.com/L3erneYySK — CAF (@CAF_Online) July 20, 2019

وساهم بن ناصر بشكل مؤثر بفوز "محاربي الصحراء" بجميع المباريات التي خاضوها في هذه النسخة من البطولة القارية، والفوز في المباراة النهائية على منتخب السنغال بهدف نظيف، والتتويج بكأس البطولة.

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يذكر أن المنتخب الجزائري حقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه حيث سبق له التتويج باللقب القاري عام 1990.

المصدر: CAF_Online/twitter