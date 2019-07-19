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ريبيري يلبي رغبة ابنته ويؤازران الجزائر من إستاد القاهرة

الرياضة

ريبيري يلبي رغبة ابنته ويؤازران الجزائر من إستاد القاهرة
insatgram \franckribery7
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قام النجم الفرنسي فرانك ريبيري بتلبية رغبة ابنته حيزية بالسفر إلى مصر لمساندة منتخب الجزائر في المواجهة الختامية لبطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم الجمعة أمام السنغال.

ونشر ريبيري عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" مقاطع فيديو يظهر بها وصولهما وابنته إلى مصر.

واحتفل ريبيري بعيد ميلاد ابنته الـ14، وأهداها رحلة بطائرة خاصة إلى القاهرة، لتشجيع منتخب والدتها وهيبة جزائرية الجنسية.

ريبيري يلبي رغبة ابنته ويؤازران الجزائر من إستاد القاهرة
instagram\franckribery7
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كما نشرت ابنة ريبيري حيزية مقاطع فيديو لها على "إنستغرام" بقميص منتخب الجزائر، معبرة عن مؤازرتها للاعبي "الخضر".

ويسعى منتخب الجزائر لحصد لقب كأس الأمم الإفريقية الذي غاب عن منصات تتويجه منذ عام 1990، وهو اللقب الأول والوحيد له في تاريخ هذه البطولة.

المصدر: "إنستغرام"

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