حقيقة تصريحات بلماضي حول دعم الجماهير المصرية للجزائر

أثارت إجابة جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر خلال المؤتمر الصحفي أمس الخميس حول تشجيع الجماهير المصرية للمنتخب الجزائري جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد بلماضي على سؤال حول توقعاته بدعم الجماهير المصرية لمحاربي الصحراء في المواجهة الختامية لبطولة كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال المقرر إقامتها اليوم الجمعة في إستاد القاهرة، قائلا:" هذا السؤال لا يجب توجيهه لي فالقرار متروك للجماهير المصرية".

وأضاف: " في كل الأحوال، سنلعب المباراة النهائية سواء في حالة حضور جماهير مصر فأهلا وسهلا بها وفي حالة عدم تواجدها فهناك جماهيرنا التي تدعمنا".

بلماضي يوضح: كل الاحترام والتقدير للجماهير المصرية pic.twitter.com/PJu9ZoZ2eM — اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا 2019 (@Egypt2019) July 18, 2019

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وتبع تصريحات بلماضي موجة انتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبارها مسيئة بحق الجماهير المصرية.

وذكر الموقع الرسمي للبطولة أنه تواصل مع مسؤولي بعثة الجزائر للتأكد من حقيقة التصريحات وما تم نقله على لسان مدرب المنتخب الجزائري، وتبين أنه لم يقصد أي إساءة للجماهير المصرية.

ووفقا للموقع الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وضح بلماضي موقفه بقوله: "لم أقصد أنني لا أريد تشجيع الجماهير المصرية، بل ما قصدته هو أنهم لديهم مطلق الحرية في اتخاذ أي قرار يريدونه، و سنكون في كل الأحوال بخير لوجود جماهيرنا القادمة من الجزائر لمساندتنا، ولكن في النهاية مرحبا بالجماهير المصرية إلى جانبنا".

يذكر أن منتخب مصر ودع منافسات البطولة من دور الـ16، على إثر خسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف".

المصدر: وكالات