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شاهد.. آلاف الجزائريين يصلون مطار القاهرة لمساندة منتخبهم في نهائي إفريقيا

الرياضة

شاهد.. آلاف الجزائريين يصلون مطار القاهرة لمساندة منتخبهم في نهائي إفريقيا
RT
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استقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الآلاف من مشجعي "محاربو الصحراء"، لمساندة منتخبهم في مباراة النهائي المقرر إقامتها غدا بين السنغال والجزائر بإستاد القاهرة.

وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي، على الدفع بأعداد إضافية من موظفي العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المشجعين وتسهيل إجراءات خروجهم إلى أماكن إقامتهم.

شاهد.. آلاف الجزائريين يصلون مطار القاهرة لمساندة منتخبهم في نهائي إفريقيا
شاهد.. آلاف الجزائريين يصلون مطار القاهرة لمساندة منتخبهم في نهائي إفريقيا
RT
شاهد.. آلاف الجزائريين يصلون مطار القاهرة لمساندة منتخبهم في نهائي إفريقيا

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الرئيس الجزائري المؤقت يصل إلى القاهرة لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية
الرئيس الجزائري المؤقت يصل إلى القاهرة لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية

وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، وصل إلى مطار القاهرة، اليوم، في زيارة لمصر لحضور المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

المصدر: RT

ناصر حاتم

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