استقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الآلاف من مشجعي "محاربو الصحراء"، لمساندة منتخبهم في مباراة النهائي المقرر إقامتها غدا بين السنغال والجزائر بإستاد القاهرة.

وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي، على الدفع بأعداد إضافية من موظفي العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المشجعين وتسهيل إجراءات خروجهم إلى أماكن إقامتهم.

RT

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وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، وصل إلى مطار القاهرة، اليوم، في زيارة لمصر لحضور المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

المصدر: RT

ناصر حاتم