الرئيس الجزائري المؤقت يصل إلى القاهرة لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية

وصل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة لمصر سيحضر خلالها المباراة النهائية للنسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر.

ويلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في نهائي البطولة القارية غدا الجمعة على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

Bensalah se rend au Caire pour assister à la finale de la CAN 2019 https://t.co/lX83JYFeIS — HuffPost Algérie (@HuffPostAlgerie) July 18, 2019

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وتمكن محاربو الصحراء الذين لم يبلغوا المباراة النهائية للبطولة القارية منذ تتويجهم على أرضهم بلقبهم الوحيد عام 1990، من الفوز على نيجيريا، الأحد الماضي في الدور نصف النهائي، بفضل الهدف القاتل الذي سجله رياض محرز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1.

المصدر: وكالات