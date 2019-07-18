روسيا تحرز ذهبية ثنائي السباحة المتزامنة في بطولة العالم (فيديو)

أحرز الثنائي الروسي سفيتلانا روماشينا، وسفيتلانا كوليسنيتشينكو ذهبية البرنامج الاختياري في السباحة التزامنية، ضمن بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في كوريا الجنوبية.

We have been mesmerised by our Artistic Swimmers so far and they were at it again in the Duet Free where Svetlana Romashina and Svetlana Koleshnichenko of Russia produced this stunning effort. All the action live! 💻 https://t.co/bEozhdW5qV#Artisticswimming#FINAGwangju2019pic.twitter.com/yk7yId6NoE — FINA (@fina1908) July 18, 2019

واحتل الثنائي الروسي المركز الأول برصيد 97.5000 نقطة، وجاء بالمركز الثاني الثنائي الصيني المؤلف من سون فينيان وخوان سيوتشين برصيد 95.7667 نقطة، فيما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب الثنائي الأوكراني أناستاسيا سافتشوك ومارتا فيدينا برصيد 94.1000 نقطة.

🥈 medallists also in Kazan FINA Worlds, back in 2015, the same pair revalidated their SILVER tonight in Gwangju! Well done girls!

🥇 Svetlana Kolesnichenko / Svetlana Romashina 🇷🇺

🥈 Xuechen Huang / Wenyan Sun 🇨🇳

🥉 Marta Fiedina / Anastasiya Savchuk 🇺🇦#FINAGwangju2019pic.twitter.com/0U1aBFtIDx — FINA (@fina1908) July 18, 2019

وبهذه الذهبية عززت روماشينا رقمها القياسي العالمي بعدد مرات التتويج بالميداليات الذهبية في بطولة العالم، ورفعت عدد الميداليات الذهبية في مسيرتها الاحترافية إلى 21 ميدالية، مع العلم أنها فكت أمس شراكتها مع مواطنتها ناتاليا إشينكو التي كانت تعادلها بعدد الذهبيات بـ 19 لكل منهما، بعد أن توجت بذهبية مسابقة "البرنامج الاختياري" للفردي، لتحقق ميداليتها الـ20.

🥇 Ромашина и Колесниченко победили с произвольной программой на ЧМ в Кванджуhttps://t.co/3QkI2IZfnRpic.twitter.com/Hkq1STC461 — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 18, 2019

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المصدر: rsport.ria.ru