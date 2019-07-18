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روسيا تحرز ذهبية ثنائي السباحة المتزامنة في بطولة العالم (فيديو)

الرياضة

روسيا تحرز ذهبية ثنائي السباحة المتزامنة في بطولة العالم (فيديو)
AFP Manan VATSYAYANA
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أحرز الثنائي الروسي سفيتلانا روماشينا، وسفيتلانا كوليسنيتشينكو ذهبية البرنامج الاختياري في السباحة التزامنية، ضمن بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في كوريا الجنوبية.

واحتل الثنائي الروسي المركز الأول برصيد 97.5000 نقطة، وجاء بالمركز الثاني الثنائي الصيني المؤلف من سون فينيان وخوان سيوتشين برصيد 95.7667 نقطة، فيما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب الثنائي الأوكراني أناستاسيا سافتشوك ومارتا فيدينا برصيد 94.1000 نقطة.

وبهذه الذهبية عززت روماشينا رقمها القياسي العالمي بعدد مرات التتويج بالميداليات الذهبية في بطولة العالم، ورفعت عدد الميداليات الذهبية في مسيرتها الاحترافية إلى 21 ميدالية، مع العلم أنها فكت أمس شراكتها مع مواطنتها ناتاليا إشينكو التي كانت تعادلها بعدد الذهبيات بـ 19 لكل منهما، بعد أن توجت بذهبية مسابقة "البرنامج الاختياري" للفردي، لتحقق ميداليتها الـ20.

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الروسية روماشينا تدخل التاريخ بإحرازها ميداليتها الذهبية الـ 20 في بطولة العالم للسباحة

المصدر: rsport.ria.ru

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