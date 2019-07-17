الروسية روماشينا تدخل التاريخ بإحرازها ميداليتها الذهبية الـ 20 في بطولة العالم للسباحة

سجلت بطلة السباحة التزامنية، الروسية سفيتلانا روماشينا، اسمها بأحرف من ذهب، بعد تتويجها اليوم الأربعاء بالميدالية الذهبية الـ 20 خلال مسيرتها الاحترافية في بطولة العالم للسباحة.

#ARTISTICSWIMMING - Women's Solo Free Final

We have a new World Champion representing Russia:

🥇Svetlana Romashina🥇



🥈Ona Carbonell (ESP)

🥉Yukiko Inui (JPN)#FINAGwangju2019pic.twitter.com/1OXG2VgrLD — FINA (@fina1908) July 17, 2019

وأحرزت روماشينا، بطلة الأولمبياد 5 مرات، ذهبية "البرنامج الاختياري" في النسخة الـ 18 من بطولة العالم للألعاب المائية المقامة حاليا بمدينة جوانجو الكورية الجنوبية، واحتلت المركز الأول برصيد 97.1333 نقطة، تاركة الميدالية الفضية للإسبانية، أونا كاربونيل، التي جاءت في المرتبة الثانية برصيد 94.5667 نقطة، فيما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب اليابانية يوكيكو إنوي، التي جمعت 93.2000 نقطة.

🥇 Ромашина завоевала 20-е золото ЧМ в карьере, выиграв соло в Кванджуhttps://t.co/wRZwr2hTCBpic.twitter.com/Gd1LMFiQHo — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 17, 2019

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وبهذه الذهبية، فكت روماشينا شراكتها مع مواطنتها ناتاليا إشينكو التي كانت تعادلها بعدد الذهبيات بـ 19 لكل منهما في بطولة العالم.

المصدر: rsport.ria.ru