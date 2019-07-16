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شاهد.. سيدات روسيا يحرزن ذهبية السباحة المتزامنة في بطولة العالم

الرياضة

شاهد.. سيدات روسيا يحرزن ذهبية السباحة المتزامنة في بطولة العالم
Sputnik Александр Вильф
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أحرز المنتخب الروسي للسيدات الميدالية الذهبية في السباحة المتزامنة "البرنامج الفني"، ضمن النسخة الـ18 من بطولة العالم للألعاب المائية المقامة حاليا بمدينة جوانجو الكورية الجنوبية.

وأنهى منتخب روسيا "البرنامج الفني" للمسابقة في المركز الأول بمجموع 96.9426 نقطة، أمام المنتخب الصيني الذي حل ثانيا بمجموع 95.1543 نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب المنتخب الأوكراني بـ93.5414.

ومثل المنتخب الروسي الذهبي في هذه المسابقة كل من بالينا كومار، أناستاسيا أرخيبوفسكايا، ماريا شوروتشكينا، فلادا تشيغيريوفا، مارينا غوليادغينا، فيرونيكا كالينينا، آلا شيشكينا ومايا دوروشكو.

المصدر: rsport.ria.ru

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