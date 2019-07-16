شاهد.. سيدات روسيا يحرزن ذهبية السباحة المتزامنة في بطولة العالم

أحرز المنتخب الروسي للسيدات الميدالية الذهبية في السباحة المتزامنة "البرنامج الفني"، ضمن النسخة الـ18 من بطولة العالم للألعاب المائية المقامة حاليا بمدينة جوانجو الكورية الجنوبية.

The superb Russian team chose to teach us some classic “Barynya” dancing en route to the gold medal in the Team Technical final. They are still undefeated 💯 in this event…outstanding! #FINAGwangju2019#Artisticswimmingpic.twitter.com/t8D8UH3Zyo — FINA (@fina1908) July 16, 2019

وأنهى منتخب روسيا "البرنامج الفني" للمسابقة في المركز الأول بمجموع 96.9426 نقطة، أمام المنتخب الصيني الذي حل ثانيا بمجموع 95.1543 نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب المنتخب الأوكراني بـ93.5414.

Russia 🇷🇺

China 🇨🇳

Ukraine 🇺🇦

The QUEENS of tonight's TEAM TECHNICAL final!

What a great show, champions!! 😍😍😍😍

FULL results provided by @omegawatches on https://t.co/wfMwlwrKJh 💻📲 #FINAGwangju2019pic.twitter.com/KUasTn55Pg — FINA (@fina1908) July 16, 2019

Leading the way until the 🥇! Unstoppable and impressive team Russia made the crowd go noisy tonight!! 🥳🥳 Hard work always pays off and brings you a GOLD! 💪 🇷🇺 Congrats ladies! Medal Ceremony goes next! Stay with us 😉 #FINAGwangju2019pic.twitter.com/yWwJ2gU9OQ — FINA (@fina1908) July 16, 2019

ومثل المنتخب الروسي الذهبي في هذه المسابقة كل من بالينا كومار، أناستاسيا أرخيبوفسكايا، ماريا شوروتشكينا، فلادا تشيغيريوفا، مارينا غوليادغينا، فيرونيكا كالينينا، آلا شيشكينا ومايا دوروشكو.

المصدر: rsport.ria.ru