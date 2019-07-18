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لاعب باريس سان جيرمان إلى الدوري الألماني

الرياضة

لاعب باريس سان جيرمان إلى الدوري الألماني
AFP FRANCK FIFE
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أعلن نادي لايبزيغ ثالث الدوري الألماني لكرة القدم الخميس تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي كريستوفر نكونكو من باريس سان جيرمان بموجب عقد لمدة خمسة أعوام.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام أن قيمة الصفقة تقدر بـ13 مليون يورو، إضافة إلى مليوني يورو مكافآت.

ويغادر اللاعب البالغ 21 عاما النادي الباريسي الذي تدرج في صفوفه للانضمام إلى ثالث البوندسليغا، ووصيف كأس ألمانيا الموسم المنصرم والذي سيشارك في  دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الثانية في تاريخه.

وخاض نكونكو مع سان جيرمان 22 مباراة فقط، منها 13 أساسيا في الدوري للموسم الفائت.

وتخلى نادي الـ"بي سي جي" عن لاعبه، تحت وطأة حاجته لبيع بعض لاعبيه تقيدا بقانون اللعب المالي النظيف.

وسيلعب نكونكو مع فريقه الجديد ضمن تشكيلة تضم في صفوفها أربعة لاعبين فرنسيين هم زميله السابق في سان جيرمان جان كيفن أوغوستان والمدافع دايو أوباميكانو وإبراهيما كوناتي ونوردي موكييلي.

المصدر: "أ ف ب"

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