نيجيريا تحقق رقما تاريخيا بعد إحرازها برونزية كأس الأمم الإفريقية

توّج المنتخب النيجيري بالميدالية البرونزية في النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، وذلك على حساب المنتخب التونسي (1-0) في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء.

#النسور_الخضراء لم تخسر أي مباراة لتحديد المركز الثالث في تاريخ كؤوس الأمم الإفريقية 🥉#TotalAFCON2019pic.twitter.com/6tmUi1hsZn — CAF - عربي (@caf_online_AR) July 17, 2019

وأحرزت نيجيريا رقما قياسيا بإحرازها الميدالية البرونزية للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاتها في كأس الأمم الإفريقية، مع العلم أنها لم تخسر في أي مباراة لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

إقرأ المزيد

فيما حقق المنتخب التونسي المركز الرابع للمرة الثالثة في تاريخه.

ويلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في نهائي البطولة القارية غدا الجمعة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: caf_online_AR/twitter