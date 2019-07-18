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نيجيريا تحقق رقما تاريخيا بعد إحرازها برونزية كأس الأمم الإفريقية

الرياضة

نيجيريا تحقق رقما تاريخيا بعد إحرازها برونزية كأس الأمم الإفريقية
AFP Khaled DESOUKI
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توّج المنتخب النيجيري بالميدالية البرونزية في النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، وذلك على حساب المنتخب التونسي (1-0) في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء.

وأحرزت نيجيريا رقما قياسيا بإحرازها الميدالية البرونزية للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاتها في كأس الأمم الإفريقية، مع العلم أنها لم تخسر في أي مباراة لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

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فيما حقق المنتخب التونسي المركز الرابع للمرة الثالثة في تاريخه.

ويلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في نهائي البطولة القارية غدا الجمعة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: caf_online_AR/twitter

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