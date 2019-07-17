نيجيريا تحصد المركز الثالث في أمم إفريقيا على حساب تونس

حقق منتخب نيجيريا المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا "مصر 2019" بالفوز على حساب نظيره التونسي 1-0، اليوم الأربعاء، على ملعب إستاد السلام في القاهرة.

أحرز هدف الفوز "هداف البطولة" أوديون إيغهالو في (د.3) بعد أن استغل خطأ دفاعيا جديدا لنسور قرطاج، تسبب به هذه المرة الحارس معز بن شريفية والمدافع ياسين مرياح.

وفشلت تونس في تعويض خيبة الخسارة في الدور نصف النهائي أمام السنغال (0-1) بهدف النيران الصديقة الذي سجله المدافع ديلان برون خطأ في مرمى منتخب بلاده، بينما نالت نيجيريا جائزة الترضية بالمركز الثالث بعد خسارتها في الثواني القاتلة أمام الجزائر 1-2.

المصدر: وكالات