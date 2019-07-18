بالفيديو..أرسنال يهزم بايرن ميونخ في الكأس الدولية للأبطال

حقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزا على نظيره بايرن ميونخ الألماني 2-1 الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية استعدادا للموسم الجديد.

وتقدم أرسنال بالهدف الأول عن طريق لويس بوزنانيسكي في مرماه بالدقيقة الـ49.

وتعادل بايرن ميونخ في الدقيقة 71 عن طريق مهاجمه البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي.

وسجل إدي نيكتياه هدف الفوز لفريقه أرسنال في الدقيقة الـ88.

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ويتواجد في بطولة كأس الأبطال الدولية 12 فريقا من العديد من الدوريات الأوروبية، بمجموعة واحدة، وتلعب البطولة بنظام 3 مباريات لكل فريق، والفائز باللقب هو الأكثر حصدا للنقاط.

ويشارك في البطولة من الدوري الإسباني قطبي العاصمة، ريال مدريد وأتليتيكو مدريد، فيما ستكون أندية ميلان، وإنتر ناسيونالي، وفيورنتينا، ويوفنتوس ممثلي الكرة الإيطالية الإيطالية في المسابقة.

فيما سيمثل إنجلترا كل من مانشستر يونايتد، وتوتنهام هوتسيبير، وآرسنال في المنافسات، وسيكمل كل من بنفيكا البرتغالي وبايرن ميونيخ الألماني وتشيفاز جوادالاخارا قائمة الأندية 12 المشاركة في البطولة.

وستجري مباريات البطولة في 16 مدينة من بينها 11 في الولايات المتحدة إلى جانب شنغهاي الصينية، وكارديف الويلزية، ولندن الإنجليزية، وستوكهولم السويدية، وإحدى مدن سنغافورة.

المصدر: وكالات