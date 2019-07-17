انتشار أمني مكثف في فرنسا يوم نهائي كأس إفريقيا

ستتخذ السلطات الفرنسية إجراءات أمنية مشددة، يوم الجمعة، على هامش نهائي كأس أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال، على خلفية الاحتفالات الصاخبة للمشجعين الجزائريين في باريس ومدن أخرى.

وأوضح مفوض شرطة العاصمة الفرنسية، ديدييه لالمان، في مؤتمر صحافي الأربعاء، أنه على هامش فوز الجزائر في الدور ربع النهائي على ساحل العاج (5-4 بركلات الترجيح) في 11 يوليو، "انتشر 650 عنصر شرطة ودرك، ورفعنا مستوى الجاهزية في 14 يوليو (العيد الوطني الذي تزامن مع مباراة نصف النهائي بين الجزائر ونيجيريا) إلى 2500 عنصر".

وأضاف أن "هذا هو الرقم نفسه الذي سيكون متواجدا مساء الجمعة".

وأوضح أن السلطات الأمنية ستنشر عناصرها لحماية واجهات المباني والمحال التجارية، لا سيما عند جادة الشانزيليزيه والشوارع المحيطة بها، تفاديا لتكرار مظاهر التخريب والنهب التي طالت بعض المتاجر، على هامش احتفالات سابقة خلال البطولة الحالية للمشجعين الجزائريين.

وقال لالمان: "هذا التعبير عن الفرح يجب أن يبقى... تعبيرا عن الفرح"، مذكرا بأن الاحتفالات السابقة شهدت تعرض محال دراجات نارية للنهب والسرقة.

المصدر: "أ ف ب"